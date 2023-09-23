Evde kırışıklık serumu hazırlanabilir mi? Doğal ve etkili kırışıklık serum tarifi cilt tipine göre kırışıklıkları yok eden doğal ürünler

Cilt yaşlanması veya diğer faktörler nedeniyle kırışıklıklar, birçok insan için endişe kaynağı olabilir. Kırışıklıklar zamanla daha belirgin hale gelebilir, cilt lekeleri ve sarkmalar meydana gelebilir. Özellikle göz çevresindeki kırışıklıklar yaşlılık izlenimi yaratabilir. Bu durunun birçok sebebi vardır; yetersiz cilt bakımı, güneşten korunmama, dengesiz beslenme, yüz yogası eksikliği, stres ve hormonal değişiklikler bunlardan sadece birkaçıdır. Kırışıklıkları doğru şekilde tedavi etmek için önce nedenlerini anlamak önemlidir.

EVDE KIRIŞIKLIK SERUMU HAZIRLANABİLİR Mİ?

Peki, kırışıklıklara karşı çözüm var mı? Evde doğal yöntemlerle tedavi uygulanabilir mi? Evde kırışıklık serumu hazırlanabilir mi? İşte bu soruların cevapları:

Kırışıklık serumları, cildi derinlemesine besler ve nemlendirir. Cildin ihtiyacı olan nemi sağlar ve parlaklık kazandırır. Serumlar, yaşlanma karşıtı, leke giderici, nemlendirici, kırışıklık giderici gibi birçok çeşitte bulunur.

Evde kırışıklık serumu hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: sabit yağlar (ahududu, çuha çiçeği, üzüm çekirdeği yağı) ve uçucu yağlar (gül ağacı, kaya gülü, havuç, zerdeçal, neroli, şam gülü yağı). Bu malzemeleri temin ettikten sonra, uçucu yağdan 1 ml kadarını 50 ml'lik bir serum şişesine ekleyin ve şişenin geri kalanını sabit yağ ile doldurun.

DOĞAL VE ETKİLİ KIRIŞIKLIK SERUMU TARİFLERİ CİLT TİPİNE GÖRE KIRIŞIKLIKLARI YOK EDEN DOĞAL ÜRÜNLER

Bir ampul E vitamini

Bir tablet hyaluronik asit

İki kaşık Hindistan cevizi yağı

Beş damla gül ağacı yağı

Bu malzemeleri bir şişeye koyup iyice çalkalayın. Bu serumu sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kullanabilirsiniz.

2.

Öncelikle küçük bir tencere alın ve içine 2 bardak su ekleyerek kaynatmaya başlayın. Kaynamaya başladığında, benmari usulü eritme yöntemini kullanmak için suyun üzerine bir cam kase yerleştirin ve dikkat edin ki kase, tencereye tam olarak uyumlu olsun.

Cam kase içinde 4 yemek kaşığı doğal balmumu, yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı ve yarım su bardağı zeytinyağını ısıtarak karıştırın. Bu aşamada yağların sadece hafifçe ısınmasına dikkat edin.

Isınan karışıma kuşburnu yağı ekleyin, ardından badem yağı ve gül yağını ilave edin. Karışımı iyice karıştırın ve soğumasını bekleyin.

Karışım biraz soğuduğunda E vitamini kapsülünü kırarak ekleyin ve tüm malzemeleri iyice karıştırın. Elde ettiğiniz kremi minik bir cam kavanoza koyarak her sabah ve akşam cildinize uygulayın.

Bu krem, hücreler arası gözenekleri sıkılaştırmaya, deri altındaki yağ dengesini düzenlemeye ve kırışıklıkların oluşumunu engellemeye yardımcı olacaktır.

3. Cildiniz kurumuş ve belirli bölgelerde kırışıklıklar oluşmuşsa, aşağıdaki nemlendirici kırışıklık kremi tarifi size uygun olabilir:

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı domates püresi

1 çay kaşığı kafur yağı

1 çay kaşığı domates püresi 1 çay kaşığı kafur yağı Hazırlık ve Uygulama: Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve karışımı buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Hazırladığınız karışımı gece yatmadan önce cildinize uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla yıkayarak kremi temizleyin. Bu kremi her gece düzenli olarak kullanarak, özellikle göz çevresi ve dudak kenarları gibi hassas bölgelerdeki kırışıklıkları hafifletebilirsiniz. Ayrıca cildinize nem kazandırarak daha sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Bu serumları düzenli olarak kullanarak ciltteki kırışıklıkları azaltabilir ve daha genç bir görünüm elde edebilirsiniz. Ancak cilt tipinizi ve hassasiyetinizi dikkate alarak doğru serumu seçmeye özen göstermelisiniz.

Doğal cilt bakımı, evde kırışıklıkları hafifletmek için etkili bir yol olabilir. Doğru malzemeleri seçerek ve düzenli olarak kullanarak cildinizi sağlıklı ve genç tutabilirsiniz. Cilt bakım rutininizi özelleştirerek kırışıklıkları önlemek veya azaltmak için en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.