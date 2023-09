Olduğunuzdan 10 yıl daha yaşlı görünmek ve hissetmek istemiyorsanız bunları yapmayı bırakın!

Yaşlanırken üzerinde durmamız gereken, fiziksel görünüşümüzden çok sağlığımızdır. Sağlığımız iyi olmazsa hoşlandığımız aktiviteleri de yapamaz oluruz. Sağlık gerçekten önemlidir fakat çoğu zaman ona gereken önemi vermeyiz. Sağlığımıza dikkat etmek doğal güzelliğimizin de yıllarca bizimle kalmasını sağlar. Aşağıdaki alışkanlıklardan biri sizde de var mı? Öyleyse, yaşlanma sürecinizi hızlandırıyor olabilirsiniz.

OLDUĞUNUZDAN 10 YIL DAHA YAŞLI GÖRÜNMEK VE HİSSETMEK İSTEMİYORSANIZ BUNLARI YAPMAYI BIRAKIN!

1. Sağlıksız Beslenmek: Şeker, tuz, doymuş yağlar ve işlenmiş gıdalar, sağlığımız için iyi değildir. Bunlar, bakımı yapılmayan saat gibi, vücudumuzun daha hızlı paslanmasına yol açarlar. Sebzeler, meyveler, balık ve yağsız et gibi taze gıdalara yönelin ve çay için. Yeşil ve beyaz çay, iki harika antioksidan kaynağıdır ve evet, bunları beyaz şekerle tatlandırmayı unutun. Onun yerine esmer şeker, şekerotu ya da agave kullanın. Vücut suyunu korumak için su içmeyi unutmayın, vücudunuzdaki suyun korunması, cildinizin sağlıklı, genç ve güzel kalmasına katkı sağlar.

2. Çok Güneşlenmek: Güneş ve bize sağladığı D vitamini vücudumuz için muhteşemdir. Eğer güneşin parladığı bir ülkede yaşıyorsak gerçekten şanslıyız, fakat uzmanlara göre dışarıdayken aldığımız güneş yeterlidir. Kumsal harika bir doğal yatıştırıcı olmasına rağmen, güneş altında çok zaman geçirirsek, vücudumuz dıştan olduğu kadar içeriden de erken yaşlanacaktır. Cildimiz daha çabuk kırışır, güneş lekeleri oluşur ve daha yaşlı görünürüz, daha kötüsü cilt kanseriyle Rus ruleti oynamış oluruz.

3. Duygusal Sağlığın Bozulması: Hep kızgın olduğumuzda, çok endişelendiğimizde, acele ettiğimizde veya çok stresli olduğumuzda, bunların hepsi, karın ağrısı, baş ağrısı, kas ve kemik problemleri gibi yığınla ağrı ve hastalığa dönüşürler. Yeni bir sayfa açın, kendinize bakın ve başka bir yol bulun. Sahip olduğunuz güzel şeylere odaklanın, hep olumsuzluğa yoğunlaşmayın. Sık sinirlenmemeye gayret edin ve stresin hayatınızı kontrol etmesine izin vermeyin. Durumları kabullenin, dünyayı olduğu gibi kabul edin ve hayata gülümseyerek bakın.

4. Çok Fazla Rutine Bağlamak: Rutine çok fazla bağlanmak da bizi daha hızlı yaşlandıran bir diğer alışkanlıktır. Her şeyi bitirmiş gibi hissediyorsak, hiçbir şey bizi şaşırtmıyorsa ve günü her zamanki gibi başlayıp bitiriyorsak, dışta ve içte yaşlanmaya başlamışız demektir. Sinemaya, tiyatroya, müzelere gidin, faaliyette bulunun, kendinize değer katın. Daha canlı, daha aktif ve kesinlikle daha genç hissedeceksiniz. Heyecanınızı ve öğrenme arzunuzu korursanız, kendinizin ve etrafınızdaki her şeyin nasıl daha genç göründüğünü fark edeceksiniz.

5. Uykusuzluk, Sigara, İçki ve Hareketsiz Yaşam Tarzı: Vücudumuzu daha hızlı yaşlandıracak bunlardan daha kötü alışkanlık yoktur. Uyku bizi içten ve dıştan onarır; vücudumuzu ve zihnimizi sakinleştirip bizi genç ve sağlıklı tutar. Sigara vücudumuz için zehirdir ve fiziksel etkileri şiddetli ve açıktır. Günde bir bardak şarap ya da bira içmede sorun yok, fakat aşırı içmek erken yaşlanmaya yol açar. Son olarak da, yeterince egzersiz yapmamak, yaşlanmanın ana sebeplerindendir. Her gün birkaç kat merdiven çıkmak, yürümek ve ya dans etmek gibi biraz egzersiz yapın, daha genç hissedip göründüğünüzü fark edeceksiniz.

6. Uyku Pozisyonu: Yan yatarak uyku, cildinize zarar verebilir ve yaşlanmayı hızlandırabilir. Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nden Dr. Goesel Anson'a göre, yüzünüzü yastığa veya çarşafa bastırdığınızda kırışıklıklar oluşabilir ve yaş ilerledikçe cildin incelmesi ve esnekliğini kaybetmesi bu durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, uyku pozisyonunuzu düzeltmek için sırt üstü uyumayı tercih etmeniz dermatologlar tarafından önerilir.

7. Çeşitli İlaçlar: İlaç kullanımı da yaşlanma sürecini etkileyebilir. Kortikosteroid ilaçlar, iç iltihabı tedavi etmek için sıkça kullanılır, ancak cilt incelmesi, kolay morarma, deri çatlakları ve yavaş iyileşme gibi ciddi yan etkilere neden olabilirler. Antidepresanların da yaşlanma sürecini hızlandırabileceği araştırmalarla gösterilmiştir.

8. Uzun ekran süreleri: Mavi ışık, ekranlardan yayıldığında gözlerinizi zorlayabilir ve baş ağrılarına, kuru gözlere ve bulanık görüşe neden olabilir. Ayrıca uyku düzeninizi bozabilir ve cilt problemlerine yol açabilir. Bu nedenle, ekran süresini sınırlamak, cildinizin iyi görünmesi için önemlidir.

9. Dehidrasyon: Yeterince su içmek, toksinlerin atılmasına, baş ağrılarının önlenmesine ve sağlıklı bir cilt sağlamada önemlidir. Dehidrasyon ise cildin kurumasına, kırışmasına ve esnekliğinin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle, su tüketimine dikkat etmek yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

Kremleri ve kürleri unutun; genç görünüp hissetmek için alışkanlıklarınızı değiştirin!