CeraVe nemlendirici krem ne işe yarar nasıl kullanılır içeriğinde ne var? CeraVe SPF 50 yüz kremi ne işe yarar nasıl kullanılır içeriğinde ne var?

Dermatologlar tarafından geliştirilen CeraVe nemlendirici krem, kuru ve çok kuru cilt tipleri için özel olarak formüle edilmiştir. Bu krem, cildin koruyucu bariyerini onarmaya yardımcı olan 3 temel seramid ve hyalüronik asit içerir. Aynı zamanda içeriğinde bulunan kontrollü salınım teknolojisi sayesinde aktif bileşenlerin ciltte uzun süre kalmasını sağlar, böylece cildi 24 saat boyunca etkili bir şekilde nemlendirir.

CERAVE NEMLENDİRİCİ KREM NE İŞE YARAR NASIL KULLANILIR İÇERİĞİNDE NE VAR?

CeraVe nemlendirici krem, yoğun bir nemlendirme sağlarken yağlılık hissi bırakmaz. Yüz, vücut ve eller için kullanılabilir ve parfüm içermez, bu nedenle hassas ciltler için uygundur. Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından güvenle kullanılabilir.

Ürün, dermatologların bilgi ve ihtiyaçlarına dayanarak geliştirilmiştir. İçeriğinde yer alan hyalüronik asit, cildin doğal nem seviyesini korumaya yardımcı olur. Ayrıca, cilt bariyerini güçlendirerek kuru ve çok kuru ciltlerin gün boyu nemli ve sağlıklı kalmasına katkı sağlar.

CeraVe Nemlendirici Krem, 50 ml boyutuyla kullanıcıların hizmetindedir. Günlük olarak istenilen miktarda cilde uygulanabilir. Göz çevresine sürülmemeli ve temas halinde bol suyla durulanmalıdır. Kuru ve çok kuru ciltler için özel olarak geliştirilen bu nemlendirici krem, cilt bakımınıza katkıda bulunmak için ideal bir seçenektir.

CERAVE SPF 50 YÜZ KREMİ NE İŞE YARAR NASIL KULLANILIR İÇERİĞİNDE NE VAR?

Cilt bariyerini yeniden inşa ederken aynı zamanda cildi zararlı UV ışınlarına karşı koruyan CeraVe Güneş Koruma Faktörlü (SPF 50) yüz kremi mevcut! Bu ürün, dermatologlar tarafından önerilen 3 Temel Seramid, Niasinamid (B3 Vitamini) ve E vitamini içeren özel bir formüle sahiptir. Hafif dokusu sayesinde cilt hızlıca emer ve gün boyu süren nemlendirme sağlar. Aynı zamanda geniş spektrumlu koruma sunarak cildi zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı savunur.

Parfüm içermeyen bu formül, hassas ciltler için uygundur ve komedojenik değildir, yüzdeki gözenekleri tıkamaz. SPF 50 koruma faktörü, cildi güneşin zararlı etkilerine karşı etkili bir şekilde korur.

CeraVe Yüz Kremi, cilt bariyerini onarmaya yardımcı olan 3 temel seramidi içeren bir formülle gelir. Aynı zamanda içerdiği Niasinamid ile cildi nemlendirir. Bu ürünü günlük cilt bakım rutininizin sabah aşamasında yüz ve boyun bölgenize uygulayabilirsiniz. Göz çevresine uygulamaktan kaçının ve temas halinde bol suyla yıkayın.

Dermatologlar tarafından geliştirilen bu ürün, güneşin zararlı etkilerine karşı cildinizi korurken cildinizi nemlendirmeye yardımcı olur. CeraVe Yüz Kremi SPF 50, 52 ml'lik kullanışlı bir tüpte sunulmaktadır. Ürünü kullanmadan önce tüpü iyice çalkalayarak uygulama kolaylığı sağlayabilirsiniz.