Süper Loto sonuçları açıklandı! 55 milyon sahibini arıyor!

Süper Loto'da heyecan 2 Haziran'da da devam etti. Bu akşam düzenlenen çekiliş ile 55 milyon 500 bin TL'yi aşan ikramiye talihlisini aramaya devam etti. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı.

2 HAZİRAN PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

İşte merakla beklenen rakamlar:

23

24

28

48

52

55

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