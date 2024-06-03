Süper Loto sonuçları açıklandı! 55 milyon sahibini arıyor!

Süper Loto heyecanı bu akşam da devam etti. 55 milyon TL'lik ikramiye sahibini arıyor. Her haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri Süper Loto çekilişi yapılıyor. Merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. 2 Haziran Pazar 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları ve Süper Loto kazanan numaralar.

Süper Loto sonuçları açıklandı! 55 milyon sahibini arıyor!
Editör: Mert Sagit

Süper Loto'da heyecan 2 Haziran'da da devam etti. Bu akşam düzenlenen çekiliş ile 55 milyon 500 bin TL'yi aşan ikramiye talihlisini aramaya devam etti. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı.

2 HAZİRAN PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

İşte merakla beklenen rakamlar:

23
24
28
48
52
55

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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