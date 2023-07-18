Zombi ciltlere son! Canlı parlak ve genç görünümü sağlayan karışım

Zamanla en çok hasar alan cilt hücreleri yaşlı görünümü artırır. Adeta cildin bir zombi gibi görünmesini sağlar. Bu durumu yaşamak istemeyenler için ise en doğal karışımı sizler için derledik. Cilt hücrelerini yenileyen bu karışım zombi görünümü azaltarak daha parlak ve canlı bir görünüm sağlar. Uzmanlar DNA’yı bile değiştirdiğini düşündüğü bu karışım ilk kez Orta Aya Türk kadınları tarafından yapıldı. Osmanlı Saray Sultanları da sık sık bu karışımı kullanıyordu.

İŞTE ZOMBİ GİBİ BURUŞMUŞ CİLDİ YENİLEYEN KARIŞIM

Bir kaşık at kestanesi kremi

Yarım çay bardağı ısırgan otu suyu

Bir çay kaşığı Hindistan cevizi içi

Bir çay kaşığı badem yağını

Tüm bunları bir kutuda karıştırın.

Ardından cildinizi derinlemesine temizleyin.

Sonra ince tabaka halinde bu kremden sürün.

Biraz yanma hissi verir. Ancak 15 dakika sonra ılık suyla durulayıp tonikleyin.

Karışım açılmış gözenekleri zamanla kapatır. Cildin ilk tabakasını daha gergin ve parlak gösterir.

Cilt tonunu eşitler lekeleri yok eder.

Enfeksiyonu azaltarak iltihaplı sivilce oluşumunu engeller.

İnce ve derin kırışıklıkları zamanla doldurarak yok eder.

Özellikle derin kırışıklıkların ve çöküntülü yapıyı hızla onarır.

Haftada 3 defa yapılması tavsiye edilir. Kuru ve atomik ciltlerin yapması uygun değildir.