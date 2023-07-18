Zombi ciltlere son! Canlı parlak ve genç görünümü sağlayan karışım

Yaşlılıkta artan kırışıklıklar cildi zombi gibi gösterir. Ancak evde yapacağınız doğal karışımla parlak ve canlı görünümün yanı sıra daha genç bir cilt sağlar. İşte zombi gibi buruşmuş cildi düzelten karışım...

Zombi ciltlere son! Canlı parlak ve genç görünümü sağlayan karışım
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Zamanla en çok hasar alan cilt hücreleri yaşlı görünümü artırır. Adeta cildin bir zombi gibi görünmesini sağlar. Bu durumu yaşamak istemeyenler için ise en doğal karışımı sizler için derledik. Cilt hücrelerini yenileyen bu karışım zombi görünümü azaltarak daha parlak ve canlı bir görünüm sağlar. Uzmanlar DNA’yı bile değiştirdiğini düşündüğü bu karışım ilk kez Orta Aya Türk kadınları tarafından yapıldı. Osmanlı Saray Sultanları da sık sık bu karışımı kullanıyordu.

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Zombi gibi cildi anında yok eder

İŞTE ZOMBİ GİBİ BURUŞMUŞ CİLDİ YENİLEYEN KARIŞIM

Bir kaşık at kestanesi kremi

Yarım çay bardağı ısırgan otu suyu

Bir çay kaşığı Hindistan cevizi içi

Bir çay kaşığı badem yağını

Tüm bunları bir kutuda karıştırın.

Kırışıklıkları yok eder

Ardından cildinizi derinlemesine temizleyin.

Sonra ince tabaka halinde bu kremden sürün.

Biraz yanma hissi verir. Ancak 15 dakika sonra ılık suyla durulayıp tonikleyin.

Daha canlı bir cilt görünümü sağlar

Karışım açılmış gözenekleri zamanla kapatır. Cildin ilk tabakasını daha gergin ve parlak gösterir.

Cilt tonunu eşitler lekeleri yok eder.

Enfeksiyonu azaltarak iltihaplı sivilce oluşumunu engeller.

İnce ve derin kırışıklıkları zamanla doldurarak yok eder.

Cilt kırışıklıkları yok eder

Özellikle derin kırışıklıkların ve çöküntülü yapıyı hızla onarır.

Haftada 3 defa yapılması tavsiye edilir. Kuru ve atomik ciltlerin yapması uygun değildir.

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