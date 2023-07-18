Terden yağlanmış saçların formülü! Daha sağlam daha elastik bir yapı

Son yılların en sıcak ayında artan problemlerin başında saç terlemesi geliyor. Saçlar terledikçe derideki pigment bozulur. Yağlanma artar. Yağlanan saçlar estetik görüntüden ziyade saçlardan kepeklenmeyi artırır. Saç köklerindeki vitamin değerleri bozulur bu da dökülmeye de neden olur.

Saçların hızla yağlanmasını ve dökülmesini istemiyorsanız bu iki malzemeyi banyo sırasında mutlaka kullanmanızı tavsiye ederiz.

SICAKLARDAN TERLEYEN YAĞLI SAÇLARA DOĞAL ÇÖZÜM

Bir kovanın içini yarım sıcak su kadar doldurun.

Ardından üzerine bir yemek kaşığı karbonat tozu bir su bardağı sirke ekleyin.

Banyodan çıkmadan bu suyu dökün. Sonra durulanın.

Karışım saç dibindeki sebumu dengeler. Bu sayede kepeklenme durumu meydana gelmez.

Hormonları dengeleyerek yağlanmayı engeller.

Sirkenin salik asit özü saç diplerini güçlendirerek dökülmenin önüne geçer.

Terlemeyi engeller gözenekleri temizler.

Karbonat saç elastiğini güçlendirerek incelme ve yağlanmaya müsait sürecin önüne geçer.

Bu karışım aynı zamanda saç derisinin enfeksiyondan etkilenmemesini de sağlar.