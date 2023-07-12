Botoksu unutturacak besin! Cildi cam gibi yaparak kırışıklığı önlüyor

Cilt bakımına önem verenler için botoks oldukça önemlidir. Ancak botoks tonlarca para verilecek yapılan bir işlemdir. Kırışıklıklardan kurtulmanın en doğal yolu ise ejder meyvesi besinidir. Ejder meyvesi sayesinde kırışıklıklardan kurtulmakla kalmaz aynı zamanda bir daha oluşmasını da engelleyebilirsiniz.

Ejder meyvesi besini botoks masrafından sizi kurtaracak. Son günlerde tercih edilen popüler besinler arasında yer alan ejder meyvesinden yapılan maske dünya genelinde meşhurdur. Özellikle botoks dolgu gibi işlemler yaptırmayan ünlülerin ilgi odağı haline geldi.

İŞTE CİLDİ CAM GİBİ YAPAN EJDER MEYVESİ MASKESİ

Bir adet ejder meyvesinin iç kısmını bir kaba boşaltın. Ardından içine bir yemek kaşığı ısırgan otu suyu koyun. Birkaç damla limon suyu da koyduktan sonra bir kaşık pirinç unu ilave edin.

İyice karıştırdıktan sonra cildinizi derinlemesine temizleyin. Sonra maskeyi sürün ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Biraz can yakıcı olduktan sonra ılık suyla yıkayın.

Yakıcı olmasının nedeni içeriği limon ve ısırgan otudur. Bu sayede Cilt dokusu hızla yenilenir. Kan akışını sağlayarak kırışmayı engeller.

Daha gergin bir cilt yapısı oluşturan maskenin faydaları saymakla bitmez. Lekeleri yok eder. Cildin alt tabakasını güçlendirerek iltihap oluşumunu engeller.

Maske cildin daha gergin olmasını sağladığından göz altı torbalarından kaz ayaklarına kadar fayda sağlar. Haftada bir kez yapıldığında etkisi uzun süre devam eder.