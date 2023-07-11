Yılan derisi gibi cildi değiştiren likopen deposu besin! Gençleştiren maske...

Güzelleşmenin en basit yolları maskedir. Maskelerde genellikle yılan gibi deri değiştirmeyi sağlar. Derinin değişmesi ve pul pul dökülmesi yeni ve daha parlak bir cilt oluşmasını sağlar. Bu cilt genç görünümünde adresidir. Ancak bu süreçte en önemli detay likopen bakımından zengin olan domatestir. Domates, maskesi sayesinde hücrelerin yenilenmesini sağlar. Hücreler yenilendikçe öncelikle kuruma olur bu da cildin yenilenmesi için ilk adım olur.

İŞTE GENÇLEŞTİREN LİKOPENLİ MASKE TARİFİ

Bir adet domates

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı Hint Yağı

Bir yemek kaşığı pirinç unu

Bir kasenin içine domates içini koyun. Ardından zeytinyağı ve Hint yağını koyun ve karıştırın. Akabinde pirinç unu koyun ve maskeye ekleyin. Koyulaşan kıvamı bekletin.

O sırada yüzünüzü derinlemesine temizleyin ve maskeyi sürün. 30 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın. Ve çay ağacı yağıyla tonikleyin.

DOMATES MASKESİNİN FAYDALARI

Domates maskesi cilt tonunu eşitler.

Lekeleri yok ederek cilt yüzeyindeki parlaklığı artırır.

Gözenekleri sıklaştırarak yağ ve sebum oranını dengeler.

Yüzdeki tüylerin dökülmesini sağlar.

Sivilce ve aknelerin yaşanmasını engeller.