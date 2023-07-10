Fransız bilim insanları yaşlılığın sırrını çözdü! Neden yaşlanıyoruz?

Fizyolojik olarak başlayan yaşlanmanın aslında altında bir çok neden yatılı. Bunları araştırmak için çalışma başlatan Fransız Bilim insanları şok eden bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Fransız bilim insanları, zamanla vücutta yaşanan değişimler ve azalan vitaminin yanı sıra gen ve hücresel dokularda yaşlanmayı tetiklediğini belirtti. Ancak altta yatan bambaşka bir gerek keşfedildi. Yaşlanma hızla artan olaylardan biri olmasının nedeni ise şaşırttı.

NEDEN YAŞLANIYORUZ?

Vücutta azalan vitaminler hücrelerin yenilenmesini geciktirir. Uzmanlar bu yüzden vitaminleri artıracak sağlıklı beslenmenin altını çizdi. Doğal organik bir beslenme vücudun yeterli oranda vitamin almasını sağlar.

Bunun yanı sıra egzersiz hareketlerde aynı şekilde yaşlanmanın önüne geçer. Hareket halindeki vücutta kireçlenme gibi sorunlar oluşmaz. Bunlar kas ve kemik yapısını bozan romatizmal hastalıklardır ancak gün içinde bir saatlik yürümek ve hareket bu durumu engeller.

Cildimiz belli bir süre sonra kolejen üremez bu da cilt yapısında bozulmalara neden olur. Hızla gençleşmek için uzmanlar kolajen bakımından güçlü olan avokado ve kemik suyunu önerir.

FRANSIZ BİLİM İNSANLARI YAŞLILIĞIN SIRRINI ÇÖZDÜ!

Köyde yaşayan kişilerin uzun süre dinç olmasının nedeni de tüm bunları yapmalarıdır. Bu yüzden metropoldeki insanlar stres ve iş temposu hava kirliliği düzensiz beslenme nedeniyle erkenden yaşlanır.

Yaşlanmayı tetikleyen en önemli sorun ise kalabalıktır. Kalabalık ve mutsuz ilişkiler kişilerde stres hormonunu artırır. Bu yüzden Fransız bilim insanları seçilmiş yalnızlığın genç kalma oranını artırdığını belirtti. Stres ve uyku sorunu yaşlılığı tetikler.