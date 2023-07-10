Papatya çayından 10 kat daha etkili! Sinir krizlerini 10 dakikada yatıştıran melisa çayı

Sinirleri yatıştırma ve düzenli bir uyku için ilk önerilen çaylardan biri olan papatya yerine melisa otu eve alın. Papatya çayı sadece sinirleri yatıştırırken melisa çayı aynı zamanda tüm sinir hücrelerini düzenleyerek stres ve depresyonu azaltır. Melisa çayını özellikle bilim insanları önerir.

Melisa çayı, özellikle Asya ülkelerinde uyumadan önce bir bardak tüketilmesi tavsiye edilir. Rahat bir uyku vücudun gün boyu daha dinç olmasını sağlar.

MELİSA ÇAYININ FAYDALARI

Aşırı strese bağlı gelişen kaygı bozukluğu gün içinde sinir krizlerine neden olur.

Sinir krizlerinin sıklığı ise hücreleri yıpratır.

Hücrelerin dokularındaki deforme beynin sinyallerini azaltır.

Stres hormonu artıkça kan basıncı artar.

Damarlar daralır damar sıkışması kan akışını engeller.

Ya beyne ani kan fırlar ya da kalp ritmini olumsuz etkiler.

Ancak Melisa çayı anti viral ve antimikrobiyal etkiye sahiptir.

Bu iki özelliği öncelikle kan akışını sakinleştirir.

Kan akışı dengelendikçe kalbe ve beyne giden kan seviyesi artmaz.

Sinir hücreleri yatıştıkça beyin hızla uyku düzenine geçer.

Düzenli uyku hali de aynı zamanda hücrelerin yatışmasını destekler.

Kısacası melisa çayı tüm hücreleri yatıştırarak vücudun dinlenme moodunu açar.

Melisa çayı aynı zamanda güçlü bir vitamin deposudur. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.

Melisa çayı kalp ritmini düzenler.

Damarların sıkışmasını engeller.