Kokusu ayak kokusundan da beter besin! Yüksek oranda C vitamini barındırır

Ülkemizde son 7 yıldır kullanılan Durian besini Asya ülkelerinin tropik meyvesidir. Yüksek oranda C vitamini barındıran Durian besininden ilaç ve aynı zamanda dondurma üretilir. C vitamini deposu olan Durian çiğ olarak tüketilir. Ancak bu meyvenin kötü bir özelliği vardır. Durian aşırı kötü kokar. Asya ülkelerinde bu koku çok önemsenmez. Kokusuna alışık olmayanlar ayak kokusuna benzetirler.

Durian meyvesi alternatif tıpta ilaç olarak kullanılır. Dondurma yapımında aroması ve tadı sayesinde sık sık tercih edilir. Durian meyvesi son zamanlarda lif bakımından zengin olduğundan bağırsakların çalışması için de tavsiye edilir.

DURİAN MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

"Meyvelerin kralı" olarak nitelenir. Duriana'ya, "cennet cehennem" olarak adlandırılır. Cehennem denmesinin nedeni, dikenlerle dolu kabuğunun kötü kokmasıdır.

Uzakdoğu'daki bazı ülkelerde bu meyvenin otellere kokutmasından dolayı yasaklanmıştır.

Aynı zamanda uçuşlarda falan da yasaklanan Durian meyvesi vitamin deposudur. Baş ağrısından bağırsaklara kadar fayda sağlar.

C vitamini aynı zamanda kan değerini artırarak sinir sistemini güçlendirerek uyku stres ve yorgunluğu alır vücuda yüksek oranda enerji verir.

Durian meyvesi soğuk tüketilmesi tavsiye edilir. Bu sayede kokusu alınmaz. Bağırsakları temizler. Böbreklerde taş ve kum oluşumunu engeller. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.