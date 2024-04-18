Antalya'da yüksek nem etkili oluyor

Yüksek nemin etkili olduğu Antalya'da, seyir teraslarından bakanlar kenti, sahildekiler de dağları görmekte zorlandı.

Antalya'da yüksek nem etkili oluyor
Son Güncelleme:

Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, AA muhabirine, hava sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu kentte nem oranının ise yüzde 90'a yaklaştığını söyledi.

Şehrin yüksek kesimlerinden deniz yüzeyine bakıldığında bulut tabakasının göründüğünü belirten Acar, "Nem bulutu tabaka halinde gözüküyor. Antalya için, bölgemiz için çöl tozu aşımı söz konusu değil." dedi.

Acar, nem bulutunun görüş mesafesinde çok fazla olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.

Bölgede sağanağın etkili olmasının beklendiğini kaydeden Acar, şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren hava parçalı yer yer çok bulutlu devam edecek. Cuma günü hafif olarak başlayacak olan sağanak, gök gürültülü sağanak şeklinde cumartesi günü etkisini arttıracak. Bölge genelinde kuvvetli, sahil kısmında da zaman zaman çok kuvvetli geçeceği tahmin edilmekte. Yağışlarda bir olumsuzluk beklenmemesiyle birlikte vatandaşların meteorolojiden gelen haberleri takip etmesini istiyoruz."

Kepez ilçesindeki seyir terasında mola verenlerden Zeynep Çankaya ise Korkuteli'nden geldiklerinde ve genelde terasta durarak Antalya manzarasını seyrettiklerini söyledi.

Bugün havanın nem bulutuyla kaplı olduğunu belirten Çankaya, "Sisten hiçbir şey görünmüyor. Normal zamanlarda Antalya'yı kuşbakışı seyrederdik ama bugün öyle olmadı. Hava almaya geldik ama nemden dolayı hava sıkıcı." diye konuştu.

Görüş mesafesini etkileyen nem bulutları nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndekiler de karşıdaki Beydağları'nı net göremedi.

Antalya'da feci kaza! Otomobil belediye işçisine çarptı...Antalya'da feci kaza! Otomobil belediye işçisine çarptı...Yurt
# antalya
Çok Okunanlar
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde...
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde...
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!
Korkutan uyarı! Dolar 99 TL mi olacak?
Korkutan uyarı! Dolar 99 TL mi olacak?
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e destek mesajları yağdı!
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e destek mesajları yağdı!
Saadet Partisi'nde Genel Başkan değişiyor mu?
Saadet Partisi'nde Genel Başkan değişiyor mu?
Öne Çıkanlar İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın BM uçağından önce o isim indi! | Gürkan Demir İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın BM uçağından önce o isim indi! | Gürkan Demir İstanbul'da taksilerde yeni uygulama... İstanbul'da taksilerde yeni uygulama...