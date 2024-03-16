Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 16 Mart hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadaniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

16 MART HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ve Kırklareli ve Edine çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu KARABÜK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 14°C

Çok bulutlu, yağmurlu

Çok bulutlu, yağmurlu VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerienden sonra Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.