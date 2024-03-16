Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 16 Mart hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ege bölgesi, Batı Akdeniz ve Marmara bölgesinin bir kısmı hariç tüm yurtta sağanak yağış bekleniyor. İşte 16 Mart hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadaniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
16 MART HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ve Kırklareli ve Edine çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
- HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
- KARABÜK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- TOKAT °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- MALATYA °C, 14°C
Çok bulutlu, yağmurlu
- VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerienden sonra Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.
- DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı