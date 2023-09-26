Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 27 Eylül 2023 tarihli bölümünde yarışan Özlem Karabuya, programın en iddialı yarışmacılarından biri olarak dikkat çekti. Yemekteyiz Özlem Karabuya kimdir takipçileri tarafından çokça merak ediliyor! İşte detaylar şu şekilde!

Yemekteyiz Özlem Karabuya kimdir?

1986 yılında Erzurum'da doğan Özlem Karabuya, 37 yaşındadır. Evli ve bir çocuk annesi olan Karabuya, aslen Erzurumludur. Geçmişte mankenlik yapan Karabuya, şu anda İstanbul'da yaşamaktadır. Özlem Karabuya, 27 Eylül 2023 tarihinde Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2. gününde yarıştı. Karabuya, yarışmada sunduğu yemeklerle ve iddialı tavırlarıyla dikkat çekti.

Karabuya, yarışmada ilk günün yarışmacısı Ebru'dan 27 puan aldı. Karabuya'nın menüsü ise şu şekildeydi:

Ara sıcak: Patlıcan salatası

Ana yemek: Kuzu kavurma

Tatlı: Güllaç

İddialı bir yarışmacı

Özlem Karabuya, yarışmada yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Karabuya, "Yemek konusunda iddialıyım. Bence birincilik benim olacak." dedi. İddialı sözleriyle merak uyandıran Özlem takipçileri tarafında bolca aratıldı. Karabuya, yarışmanın sonunda ise rakiplerinden toplamda 55 puan aldı. Karabuya, yarışmayı 3. sırada tamamladı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Özlem Karabuya, yarışmadaki performansıyla sosyal medyada da gündem oldu. Karabuya'nın iddialı tavırları ve yemekleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karabuya, yarışmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemekteyiz'de yarışmak çok güzel bir deneyimdi. Rakiplerim çok iyiydi. Ben de elimden geleni yaptım. Sonuçta 3. oldum. Umarım bir dahaki sefere birinci olurum." dedi.

Özlem Karabuya'nın Geleceği!

Özlem Karabuya, Yemekteyiz'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Karabuya, yarışmada gösterdiği iddialı tavırları ve lezzetli yemekleriyle, gelecekte de televizyonda ve sosyal medyada adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor. Karabuya'nın yarışmadaki performansı, onun gelecekte de televizyonda ve sosyal medyada başarılı olmasını sağlayacaktır. Kendisi ileride ne iş yapmak istiyor bilmiyoruz ancak sosyal medya ve televizyonda çokça sevileceği su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.