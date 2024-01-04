İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bu Hafta (2 – 7 Ocak 2024)

Rumuz Goncagül Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda

10 Ocak 2023'te Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel Sahnesi’nde prömiyer yapan Zafer Algöz’ün yönettiği ve Timur Selçuk’un müzikleriyle seyirciyle buluşan Rumuz Goncagül bu hafta AKM Tiyatro Salonunda temsillerine devam ediyor.

Oktay Arayıcı’nın 1977 yılında yazdığı günümüze kadar pek çok kez sahnelenen oyunun dekor tasarımı Nur Sinem Mete’ye, kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan’a, ışık tasarımı İ. Önder Arık’a, dramaturgisi Derya Özer’e, yönetmen yardımcılığı İşdar Gökseven,Eylem Yıldız ve Ergun Akvuran’a, koreografisi Kerem Kuraner’e, müzik direktörlüğü Rahim Ozan Demir’e ait, oyunda karakterlere Dilek Güven, Eylem Yıldız, Şebnem Bilgeer, Efe Erkekli, Duygu Gökhan, Erdoğan Aydemir, Engin Delice, Ahmet Dizdaroğlu, Uğur Keleş ve Buğra Kağan Kahraman hayat veriyor.

Bella Figura Mecidiyeköy Büyük Sahne'de

19 Ekim Mecidiyeköy Büyük Sahne'de Hakan Çimenser rejisiyle prömiyerini gerçekleştiren Bella Figura aynı sahnede seyirci ile buluşuyor. Sevgilisi ile kaçamak yapmak için lüks bir restorana gelen bir adam, karısının en yakın arkadaşının kayınvalidesine arabayla çarpar ve adam için sıkıntılı bir gece başlar. Yasmina Reza'nın yazdığı, Ayberk Erkay'ın çevirdiği ve Hakan Çimenser'in rejisörlüğünü üstlendiği oyunda karakterlere Ebru Şatıroğlu, Eray Cezayirlioğlu, Aral Seskir, Ebru Kaymakçı, Gönen Aykaç, Evrim Feyza Geboloğlu hayat veriyor.

Dekor tasarımını Gözde Yavuz'un, kostüm tasarımını Duygu Ergüven Saykan'ın, ışık tasarımını Yakup Çartık'ın, oyun müziklerini Cem Altun'un, dramaturgluğunu Selen Korad Birkiye'nin, yönetmen yardımcılığını Osman Tunca Soysal'ın ve oyunun asistanlığını da Gözde Kısa'nın üstlendiği oyun bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahnede izlenebilir.

Bay Z. Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de

Bülent Usta tarafından kaleme alınan oyunda, karakterlere Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar hayat veriyor.

Yönetmenliğini Ali Atilla Şendil'in yaptığı oyunun, dekor ve kostüm tasarımı Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımı ise Önder Ay'a ait. "Bay Z", bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de seyredilebilir.

Her Şey Yolundaymış Gibi Üsküdar Stüdyo Sahne'de

ABD'li yazar Neil Labute'un modern zaman ikili ilişkileri üzerine çarpıcı yaklaşımlarla kaleme aldığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirisini yaptığı "Ölüler Diyarı", "Bir Mutluluk Anı" ve "Karmakarışık" adlı üç kısa oyunundan oluşuyor.

Her Şey Yolundaymış Gibi, Dilek Güven rejisiyle bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnede olacak.

Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden) Üsküdar Tekel Sahnesi'nde

Frankenstein 32 Kısım Tekmili Birden Üsküdar Tekel Sahnesinde seyirci ile buluşuyor. Sebastian Seidel'in yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği, Mine Tüfekçioğlu'nun yönettiği bu klasik oyunda karakterlere Salih Bayraktar ve Levent Aras hayat veriyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen'in, ışık tasarımını Akın Yılmaz'ın, müziklerini Ozan Demir'in, hareket düzenini Ali Ertekin ve yönetmen yardımcılıklarını Doruk Ordu ile Bilal Ercan'ın yaptığı bu klasik bir korku hikayesi, korkunç bir komedi bu hafta Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.

Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” Garibaldi Sahne'de

Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız.

Ozan Uçar'ın yönettiği ve Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” bu hafta Garibaldi Sahnesinde izlenebilir.

Tangopera Müzikhali Süreyya Operası Sahnesi'nde

Ragıp Ertuğrul ile Gökay Genç'in yazdığı, müziklerini ve bestelerini Burhan ve Gökhan Şeşen'in üstlendiği, Elif Erdal'ın yönettiği, zamana meydan okuyarak ayakta duran ve birbirinden renkli kiracılarına ev sahipliği yapan Beyoğlu'nda eski bir handa geçen müzikalde, han sahibi Turgut Bey'in kızı evlenmek üzereyken, tüm kiracıları etkileyen kötü bir haber alınmasıyla birlikte yaşanan olaylar anlatılıyor.

Eserde Yıldırım Gücük, Ahenk Demir, Kemal Topal ve Sevinç Erol gibi sanatçılarında yer aldığı kalabalık bir oyuncu ekibi yer alırken, bu oyunculara dans grubu ve orkestra da eşlik ediyor. Bu keyifli, danslı ve müzikli oyun bu hafta Süreyya Operası Sahnesinde izlenebilir.