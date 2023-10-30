Şahsiyet 2. sezon geliyor mu? Geri sayıma hazırlanın!

Haluk Bilginer takipçileri için büyük bir heyecanla bekledikleri haber nihayet geldi! Usta oyuncu Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu "Şahsiyet" dizisinin 2. sezonu için kamera arkası hazırlıkları başladı. Bilginer'in Agah Beyoğlu karakterine geri dönüş yapacağı 2. sezon , "Şahsiyet" severlerin beklediği sürpriz haber geldi. Peki, bu ikinci sezon ne gibi sürprizlerle dolu olacak? Gelin, bu dizi macerasının heyecan verici yolculuğuna birlikte göz atalım. Şahsiyet 2. sezon geliyor mu?

ŞAHSİYET 2. SEZON NE ZAMAN?

Haluk Bilginer'ın Cansu Dere ile birlikte başrollerini paylaştığı "Şahsiyet" isimli dizi, başlangıçta sadece bir sezona yönelik planlarla hazırlanmıştı. Ancak, 2022 yılının sonlarına doğru Disney şirketi, bu popüler dizinin haklarını satın aldı ve ikinci sezon çalışmalarına başlandığı duyurdu. Hakan Günday tarafından senaryosu yazılan ve Onur Saylak'ın yönetmenliğiyle Puhutv platformunda 12 bölüm olarak yayınlanan bu dizi, büyük bir ilgi gördü. Özellikle Haluk Bilginer'in performansı, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Performansı dalında ödül kazanarak uluslararası düzeyde tanındı ve yabancı versiyonları da yapıldı.

ŞAHSİYET HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Disney+'ın yerel projelerini iptal etme kararı aldığı bir dönemde "Şahsiyet"in kaderi belirsizdi. Ancak, ikinci sezonu heyecanla bekleyen hayranlarına müjdeli bir haber geldi: "Şahsiyet" 2. sezonu artık GAİN platformu aracılığıyla izleyicilerle buluşacak. İlk sezonunda Haluk Bilginer ve Cansu Dere'i başrolde gördüğümüz "Şahsiyet" dizisinin kadrosuna, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal gibi yetenekli oyuncular da katılmıştı.

İlk sezonun oyuncu kadrosunda ayrıca, Necip Memili, Şenay Gürler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Müjde Ar, Hümeyra ve Alper Atak gibi önemli isimler de bulunuyordu. Yeni sezonda Haluk Bilginer, Agah Beyoğlu karakteriyle geri dönüş yaparken, kadroya İlker Aksum, Nergis Öztürk, Ahmet Mümtaz Taylan ve Recep Usta gibi yetenekli oyuncular da eklenmiş durumda. Ayrıca, Şebnem Bozoklu, ilk sezonundaki rolünü tekrarlayacak. Gain'in instagramda duyurduğu haberi "Siz hiç ölümden döndünüz mü? Ben döndüm... Ama nereye döndüm?" #Şahsiyet II. Fasıl 13 Kasım'da sadece GAİN'de!' diyerek paylaştı.