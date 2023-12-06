Sivas EN’leri Ödüllerine Kavuştu

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde Sivas Konseyi Başkanı Müslüm Türkcan ve Dilara Kırmıt’ın renkli sunumlarıyla gerçekleştirilen ödül töreninde sanat, basın, eğitim, ticaret ve spor alanlarında başarılarıyla öne çıkan Sivaslı 58 isim ödüle layık görüldü.

Uluslararası 4. Sivas EN’leri Aşık Veysel Ödülleri takdim töreni İstanbul Esenler’deki Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen gecede gerçekleştirildi. “Yeni Nesil Hemşehricilik” vizyonuyla yola çıktıkları günden bu yana Sivas’a başarılarıyla değer katan isimleri ödüllendiren Sivas Bileşenleri Konseyi, yine muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptı. UNESCO tarafından 2023’ün Aşık Veysel yılı ilan edilmesinin ardından Sivas Bileşenleri Konseyi Başkanı Müslüm Türkcan ve yönetiminin “Aşık Veysel Ödülleri” olarak hazırladığı ödül gecesine yoğun katılım oldu. Sivas Bileşenleri Konseyi tarafından yeni nesil hemşehricilik vizyonuyla bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen, her alanda başarılı, yetenekli, nitelikli Sivaslıların daha çok tanınmasına katkı sağlamak amacıyla verilen ödüller, Sivas’ın öne çıkan isimlerini bir araya getirdi.

Gecede 58 İsim Ödül Aldı

Müslüm Türkcan, Dilara Kırmıt ve Mustafa Yılmaz’ın keyifli sunumlarıyla gerçekleşen Uluslararası 4. Sivas En’leri Aşık Veysel Ödülleri töreninde 58 isim ödüllerini aldı. Ödül alan isimler arasında Ulusal Radyo Programcısı ve Sarıyer Gazetesi Haber Müdürü Rukiye Ay, DHA Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, sanatçı Çilem Duman, film yönetmeni Ali Eşitmez, sinema oyuncuları Halil Ergün ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, Anadolu Arslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, Prof. Dr. Arif Şanlı, Teknik Direktör Mustafa Dalcı, eğitimci-araştırmacı Kubilay Dökmetaş, Beylikdüzü Sivaslılar Derneği Başkanı Eyüp Günay yer aldı. Sanat, basın, eğitim, ticaret ve spor kategorisinde çok sayıda isim de ödüle layık görüldü.

Çilem Duman Sesiyle Büyüledi

Uluslararası 4. Sivas EN’leri Aşık Veysel Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu muhteşem gecede Sivaslı sanatçılar şarkılarını söyledi. Aşık Veysel’i anlatan gösterimlerin de yer aldığı gecede plaket takdimleri yapıldı. Her yıl olduğu gibi yine yoğun katılım ve muhteşem bir organizasyonla gerçekleşen ödül töreninde Cumhuriyetimizin 100. yılına “Türkiyem Benim” şarkısıyla damga vuran ve popüler şarkılarıyla liste başı olan Sivaslı sanatçı Çilem Duman “Popüler Ses Sanatçısı” ödülünü aldıktan sonra sahne aldı. Sivas Bileşenleri Konseyi Başkanı Müslüm Türkcan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası 4. Sivas En’leri Aşık Veysel Ödülleri, alanında başarılı olarak Sivas ile özdeşleşen isimlerin emek ve tecrübelerini topluma anlatarak yine farkındalık yarattı.

"Sivas Sevdalısı Dostlarımıza Teşekkürlerimizle"

“Sivas’ı methetmeye, Sivaslıyı övmeye devam” sloganıyla yola çıktığı günden bu yana Sivaslıları bir araya getiren Sivas Bileşenleri Konseyi Başkanı Müslüm Türkcan; “Sivas Bileşenleri Konseyi olarak ''Yeni Nesil Hemşehricilik vizyonuyla çıktığımız bu yolda ciddi bir emek ve özveri ile organize ettiğimiz Uluslararası 4. Sivas EN'leri Aşık Veysel Ödülleri Takdim Törenini başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Katılım sağlayarak sözümüzü değer katan başarılarıyla, yetenekleriyle ve önerileriyle ufkumuzu açan değerli hemşehrilerimize, destekleriyle yeni hayaller yeni hedefler belirlememizi sağlayan çözüm ortaklarımıza ve Sultan Şehir Sivas sevdalısı ebedi dostlarımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.