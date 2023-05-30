Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'a tepki
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Cannes Film Festivali'nde "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle 'en iyi kadın oyuncu' ödülü alan Merve Dizdar'ın törende yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
https://www.ulusal.com.tr/Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Merve Dizdar'ın yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef alan sözleri büyük tepki çekmişti.
Dizdar, konuşmasında Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmemi gerektiriyor. Bu ödülü; kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum." İfadelerini kullanmıştı.
Merve Dizdar'ın törendeki konuşmasına bir tepki de ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'dan geldi. Karadağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Merve Dizdar'ı aldığı ödülden dolayı yürekten kutluyorum. Çok büyük bir başarı. Gerçekten hem bir meslektaşı olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak inanılmaz gurur duydum. Göğsüm kabardı. Amaa... Konuşması için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yurtdışında böyle bir ödül alırken onu bu ödüle taşıyan bu ülkenin okulları, bu ülkenin televizyon kanalları. Hele ki en popüler işi TRT'de yayınlanan dizisi. Şimdi en popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor. Ama yiğidi öldür, hakkını yeme… Göstermiş olduğu oyunculuk başarısından dolayı kendisini bir kez daha yürekten kutluyorum."
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BENZER HABERLER
Murat Demirbaş: "Merve Dizdar kimlere selam çakıyor?"