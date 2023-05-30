Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'a tepki

Merve Dizdar'ın törendeki konuşmasına bir tepki de ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'dan geldi. Karadağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Merve Dizdar'ı aldığı ödülden dolayı yürekten kutluyorum. Çok büyük bir başarı. Gerçekten hem bir meslektaşı olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak inanılmaz gurur duydum. Göğsüm kabardı. Amaa... Konuşması için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yurtdışında böyle bir ödül alırken onu bu ödüle taşıyan bu ülkenin okulları, bu ülkenin televizyon kanalları. Hele ki en popüler işi TRT'de yayınlanan dizisi. Şimdi en popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor. Ama yiğidi öldür, hakkını yeme… Göstermiş olduğu oyunculuk başarısından dolayı kendisini bir kez daha yürekten kutluyorum."

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