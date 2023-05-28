Murat Demirbaş: "Merve Dizdar kimlere selam çakıyor?"

Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı Murat Demirbaş, 2023 Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar'ın ödül konuşmasını yorumladı.

Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı Murat Demirbaş, 2023 Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar'ın ödül konuşmasını yorumladı.

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