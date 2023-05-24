Cem Dikmen: "Kemal Kılıçdaroğlu seçim için bütün tuşlara basıyor"

Vatan Partisi MYK Üyesi Cem Dikmen, Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat seçim gündemini ve Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı Millet İttifakı'nı destekleme kararını değerlendirdi.

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Vatan Partisi MYK Üyesi Cem Dikmen, Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat seçim gündemini ve Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nı destekleme kararını değerlendirdi.

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