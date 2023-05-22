"Kılıçdaroğlu, ABD'nin iktidar planıdır"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ve Gazeteci-Yazar Serdar Arseven, Vatan Partisi'nin 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı oy verme çağrısını ve seçim gündemini değerlendirdi.