"Kılıçdaroğlu, ABD'nin iktidar planıdır"
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ve Gazeteci-Yazar Serdar Arseven, Vatan Partisi'nin 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı oy verme çağrısını ve seçim gündemini değerlendirdi.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ve Gazeteci-Yazar Serdar Arseven, Vatan Partisi'nin 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı oy verme çağrısını ve seçim gündemini değerlendirdi.
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