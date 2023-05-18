Avukat Faik Işık: "29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nde seçimi Erdoğan alır"
Avukat Faik Işık, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğuna dair açıklamalar yaptı.
Avukat Faik Işık, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğuna dair açıklamalar yaptı.
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