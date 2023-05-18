Avukat Faik Işık: "29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nde seçimi Erdoğan alır"

Avukat Faik Işık, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğuna dair açıklamalar yaptı.

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Avukat Faik Işık, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğuna dair açıklamalar yaptı.

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