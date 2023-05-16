Ceyhun Bozkurt'tan dikkat çeken muhalefet yorumu: "Ayakları Ankara'ya değil Washington'a basıyor"
Süper Haber yazarı Ceyhun Bozkurt, seçim sonuçlarını CHP ve Altılı Masa noktasında değerlendirdi.
Süper Haber yazarı Ceyhun Bozkurt, seçim sonuçlarını CHP ve Altılı Masa noktasında değerlendirdi.
# Gün Ortası # seçim # 2023 # türkiye # sandık # seçmen # seçim sonuçları # chp # millet ittifakı # altılı masa # Akşener # kılıçdaroğlu # erdoğan # ankara # washington # Londra # abd # amerika # birinci tur # ikinci tur # pusula # mühür # oy verme işlemi # ceyhun bozkurt # haber # news