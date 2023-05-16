Ceyhun Bozkurt'tan dikkat çeken muhalefet yorumu: "Ayakları Ankara'ya değil Washington'a basıyor"

Süper Haber yazarı Ceyhun Bozkurt, seçim sonuçlarını CHP ve Altılı Masa noktasında değerlendirdi.

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Süper Haber yazarı Ceyhun Bozkurt, seçim sonuçlarını CHP ve Altılı Masa noktasında değerlendirdi.

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