"Kemal Kılıçdaroğlu yine kaybedecek"

Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt, Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ve Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan geride bıraktığımız 14 Mayıs seçimini ve 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci turu değerlendirdi.

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Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt, Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ve Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan geride bıraktığımız 14 Mayıs seçimini ve 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci turu değerlendirdi.

# Gün Ortası # seçim # türkiye # 2023 # kılıçdaroğlu # erdoğan # ikinci tur

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