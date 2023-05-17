Faik Işık'tan dikkat çeken seçim tespiti: "Hiçbir partinin şahsiyeti kalmadı"

Avukat Faik Işık, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde iktidar ve muhalefet partileri hakkında önemli tespitler yaptı.

Avukat Faik Işık, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde iktidar ve muhalefet partileri hakkında önemli tespitler yaptı. Işık, partilerin genetik kodlarının dağıldığını ifade etti.

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