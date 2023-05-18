Londra'dan piyasalara seçim operasyonu

Ekonomist Hikmet Baydar ve ekonomist Serhat Latifoğlu, Türkiye'de seçimlere yönelik yapılan İngiltere merkezli para operasyonunu değerlendirdi.

Ekonomist Hikmet Baydar ve ekonomist Serhat Latifoğlu, Türkiye'de seçimlere yönelik yapılan İngiltere merkezli para operasyonunu değerlendirdi.

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