Ferit İlsever ve Ersan Ergür'den Millet İttifakı yorumu: "Altılı Masa, Türkiye'nin başına ABD tarafından bela edildi"
Vatan Partisi MYK Üyesi Ferit İlsever ve Milat Gazetesi Yazarı Ersan Ergür gündemi değerlendirdi.
Vatan Partisi MYK Üyesi Ferit İlsever ve Milat Gazetesi Yazarı Ersan Ergür gündemi değerlendirdi.
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