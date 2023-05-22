Ferit İlsever ve Ersan Ergür'den Millet İttifakı yorumu: "Altılı Masa, Türkiye'nin başına ABD tarafından bela edildi"

Vatan Partisi MYK Üyesi Ferit İlsever ve Milat Gazetesi Yazarı Ersan Ergür gündemi değerlendirdi.

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Vatan Partisi MYK Üyesi Ferit İlsever ve Milat Gazetesi Yazarı Ersan Ergür gündemi değerlendirdi.

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