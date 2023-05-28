Merve Dizdar kimdir?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Merve Dizdar, Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

MERVE DİZDAR HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

• Mucize Doktor Damla

• Vatanım Sensin Efsun

• 7 Yüz (Büyük Günahlar) Nihal

• Kertenkele İrem Atv

• Kırgın Çiçekler İrem Atv Konuk Oyuncu

• Beş Kardeş Fatma Kanal D

• Çılgın Dershane Üniversitede Astrolog Özge

• Doksanlar Selin

• Bir Yastıkta Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu)

• İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu

• Kavak Yelleri Saliha

• Masumlar Apartmanı Gülben

MERVE DİZDAR CANNES FİLM FESTİVALİ KONUŞMASI

Merve Dizdar, Boğaziçi Film Festivali'nde Özcan Alper'in aldığı ödülü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) çirkin iftirada bulunan Şebnem Korur Fincancı'ya armağan etmesini alkışlamasıyla gündeme gelmişti. Dizdar, bu kez de Cannes Film Festivali'nde yaptığı konuşma ile gündeme geldi. Dizdar'ın yaptığı konuşma, Türkiye'yi uluslararası arenada şikayet etmek olarak yorumlandı. Tartışmaların odağındaki Dizdar'ın konuşması çok sayıda tepkiye neden oldu.