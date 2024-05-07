Ahmet Çakar "Bylockçu" davasında beraat etti

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açtığı davadan bugün beraat etti.

Ahmet Çakar "Bylockçu" davasında beraat etti
Editör: Yağmur Biçen
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Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye 'Bylockçu ve yalancı' dediği için yargılanıyordu. Çakar bugün yaptığı paylaşımla beraat ettiğini duyurdu.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen dava ardından, X platformunda yaptığı paylaşımda Çakar, Büyükekşi'ye ithamını yenileyerek, "Şimdi tekrar haykırıyorum: “Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın!”" dedi.

Çakar, davadan bir gün önce ise Büyükekşi'yi mahkemeye çağırmış ve "Mehmet Büyükekşi, yüreğin yetiyorsa sen de yarın mahkemeye gel ve karşıma çık. Hakim karşısında suratına soracağım" demişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

"Eveeeeet. Yer: İstanbul Çağlayan Adliyesi, saat 10:10. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye “Bylockçu ve yalancı” dediğim için, çıktığım mahkemenin ilk duruşmasında beraat ettim. Şimdi tekrar haykırıyorum: “Mehmet Büyükekşi, sen hem Bylockçusun, hem de ağır bir yalancısın!"

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