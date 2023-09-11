"Olacak O Kadar" çok yakında Ulusal Kanal’da…

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımı, komedi ve hiciv programı yakında Ulusal Kanal'da başlayacak. Usta komedyen Levent Kırcan'ın oluşturduğu ve oyuncu kadrosunun başında bulunduğu program tam 22 yıl boyunca ekranlarda kaldı.

"Olacak O Kadar" çok yakında Ulusal Kanal’da…
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"Küçük Hüsamettin", "Cevat Kelle" ve "Bestami" gibi tiplemelerin de yer aldığı 22 yıl ekranlarda kalan "Olacak O Kadar" yakında Ulusal Kanal'da yayınlanacak. 

OLACAK O KADAR  TAM 22 YIL SÜRDÜ

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu komedi ve hiciv programı "Olacak O Kadar"la gündemdeki konuları ve kişileri ekrana taşıyan Kırca, programda kılıktan kılığa girerek, canlandırdığı tiplemelerle uzun süre kendinden söz ettirdi.

"Olacak O Kadar" çok yakında Ulusal Kanal’da… - Resim : 1

Levent Kırca, "Olacak O Kadar" programına ilişkin BBC Türkçe radyosuna yaptığı açıklamasında şunları kaydetmişti:

- Bu bir televizyon programıydı. Alt yapısında mutlaka sosyal içerikli mizah yapısı ve bir mesaj verme ihtiyacımız vardı. Biz televizyonlarda darbeleri, askeri ve polisi ilk oynayan mizah grubuyuz. Benim kadar polisi, emniyeti hiç kimse hiciv etmedi. Emniyet bana defalarca geldi ve plaket verdi. Bu çok hoş bir şey. Defalarca askeri darbeleri oynadım ve dokunulmaz bir noktaydı. Ben onu oynayınca yer yerinden oynadı. İnsanlar gülmekten yerlere düşüyordu. Paşalarla karşılaştığımız zaman da 'Elinize sağlık' diyorlardı.

LEVENT KIRCA İŞÇİ PARTİSİ'NE ÜYELİĞİNİ BU SÖZLERLE AÇIKLAMIŞTI: "BEN BURAYA KOŞA KOŞA GELDİM"

Usta Tiyatro Sanatçı Levent Kırca, İşçi Partisi'ne katılım töreninde bir konuşma yaptı. Levent Kırca, "Ben buraya katılmak için davet almadım, kendi ayaklarımla geldim. Hem de yürüyerek değil koşarak geldim." ifadelerini kullanmıştı. 

# ulusal kanal # LEvent Kırca # olacak o kadar
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