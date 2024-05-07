Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Acı olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı.

AİLE KATLİAMI YAŞANDI

İddiaya göre akrabaları, Duygu Şirin ve eşi Şenol Şirin'e ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir ile kapıyı açarak eve girdi. Eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İlk bilgilere göre Eşi Duygu Şirin (35) ile aralarında sorun olduğu öne sürülen Şenol Şirin (41) eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirerek eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra kendine de ateş ederek intihar etti.



Şenol Şirin'in Tekirdağ Emniyeti'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.