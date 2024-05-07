11 ile birden sağanak geliyor! Sabah saatlerinde...

Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis'te yaşayanlar bu haber sizi ilgilendiriyor. Bu illere sabah saatlerinde sağanak yağış geliyor. Açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geldi. Şemsiyeleri hazırlayın, sabah okula ve işe giderken dikkat edin. İşte açıklamadan ayrıntılar...

11 İLE BİRDEN SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, sabah saatlerinden itibaren Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışlar, Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ile Şırnak'ın doğusunda ve Ağrı ile Bitlis'in 2 bin metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.