Meteoroloji'den 2 il için yağış uyarısı

Erzurum ve Ardahan'a dikkat. Meteoroloji uzmanları Erzurum ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, yağışların hafta içinde devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji'den 2 il için yağış uyarısı
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; içlerinde Erzurum’unda olduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

2 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den 2 il için yağış uyarısı - Resim : 1

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, “Erzurum ve Ardahan’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# sağanak # ardahan # erzurum
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