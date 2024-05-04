Adana, Osmaniye, Hatay'da etkili olacak

Adana, Osmaniye, Hatay'da etkili olacak olan sağanak yağış hakkında uyarı yapıldı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü bu illeri sağanak yağış hakkında uyardı.

Adana, Osmaniye, Hatay'da etkili olacak
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Adana, Osmaniye, Hatay'da yaşayanlara dikkat. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, vatandaşlara ani sel ve su baskınına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

ADANA, OSMANİYE, HATAY'A DİKKAT

Adana, Osmaniye, Hatay'da etkili olacak - Resim : 1

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçeleri ve Gaziantep’in batısında kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Adana, Osmaniye, Hatay'da etkili olacak - Resim : 2

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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