Ulusal Kanal ödüle layık görüldü! Yılın en iyi ekonomi programcısı Serpin Alparslan oldu
Cengizhan Kaya'nın ev sahipliğinde yapılan Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Ulusal Kanal programcısı Serpin Alparslan yılın en iyi ekonomi haber programı sunucusu seçildi.
Türkiye’de alanında en iyilerinin seçildiği, Altın Başarı Ödülleri'nde Ulusal Kanal ödüle layık görüldü.
Ulusal Kanal'da Akşam Raporu programını yapımcısı olan başarılı ekonomi gazetecisi Serpin Alparslan "Yılın En İyi Ekonomi Haber Program Sunucusu" seçildi.
Spikerler Platformu ve Hayat Dergisi kurucusu Cengizhan Kaya'nın ev sahipliğinde yapılan ödül töreni tarihi Şişli Tiyatrosu Sahnesi’nde düzenlendi.
Ulusal Kanal'ın başarılı programcısı Serpin Alparslan ödül konuşmasında Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman'a teşekkür etti.
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