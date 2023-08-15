Veda Mektubu 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu son bölümde neler oldu?

Kanal D'nin duygusal hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Veda Mektubu , izleyicileri yeni bölümüyle 14 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de ekranlara çıktı. Son bölümde yaşananlar merak edilirken, 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları merak ediliyor. İzleyiciler, heyecanla yeni bölümde neler olacağını bekliyor. Gelişmeler ve merak edilenler için takipte kalın! ''Veda Mektubu 24.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak? Dizi final yapacak mı?'' Sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seher’in yokluğundan sonra evde sular durulmaz. Alanur ve Ziya’nın vedasının ardından, düğün bir anda kara bulutların altında kalır. Mina hastaneye yetiştirilirken ilk müdahale Beste’den gelir. Mehmet ve Aslı, Mina’yı kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu sırada Karlıların evinde Nevzat ve ailesini büyük bir haber bekler. Bu haber karşısında Hatice, artık gözü kimseyi görmez.

Aslı, her şeyi yoluna koymak için çabalarken hiç beklemediği kadar güzel bir haber alır. Mehmet ve Selçuk arasındaki gerilim günden güne artar. Nevzat, Selçuk’un kanına girip Mehmet’i bitirecek bir plan hazırlarken, Hatice ise daha büyük düşünür. Artık kimse için geri adım atacak yer kalmamıştır. Bundan sonra Karlı'ların hiçbiri eskisi gibi olamayacaktır.

MEHMET ÖLECEK Mİ?

Aslı hamilelik testi yaptırır ve hamile olduğunu öğrenir. Ancak Aslı'nın mutluluğu çok uzun sürmez. Mehmet'e deli gibi aşık olan ve bunu saplantıya dönüştüren Hatice Aslı'yı öldürmeyi kafasına koyar. Aslı'yı tenha bir yere götüren Hatice silahı ona doğrultur. Son anda Hatice ve Aslı'nın yanına gelen Mehmet, Hatice'ye engel olmaya çalışır. Silah ateşlenir ve Mehmet vurulur. Peki, Mehmet Ölecek mi?

İzleyicileri heyecan dolu bir yeni bölüm bekliyor.

DİZİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Veda Mektubu dizisi 20. bölümle final yapması bekleniyordu ancak bu tarihin 24. bölüme kadar uzamasına karar verilmişti. '' Dizinin gelecek hafta final yapmasını istemeyen takipçiler etkili olabildiler mi? Dizi final yapmayacak mı?'' Gibi soruların cevabı netleşmedi. Açıklamaya göre dizi 24. bölümünde final yapacak. Henüz devam edeceğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar için takipte kalın!

VEDA MEKTUBU 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fragman henüz yayınlanmadı. Veda Mektubu 24. bölüm fragmanının bu akşam yayınlanması bekleniyor. Yayınlandığı zaman siz değerli takipçilerimize ileteceğiz! Takipte kalın!