Hayvanların Psikolojisi Bozulur Mu? Hayvan Sahipleri Dikkat!

Uzmanlar, doğal ortamlarından koparılan hayvanların psikolojilerinin bozulduğunu söylüyor. Dünyada çeşit çeşit hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanların yaşadığı ortamlar her birinde farklılık göstermektedir. Kendi doğal ortamından koparılan hayvanlar uygunsuz ortamlarda, pet shoplarda ya da evlerde bakılmaktadır. Ancak uygunsuz ortamda beslenen hayvanların psikolojileri bozulmaktadır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Hayvanları alışkın olmadıkları ortamlara birden bire getirirseniz ve bu ortamlara alışması için yeterince çaba göstermezseniz bu hayvan öncelikle fiziksel daha sonra psikolojik sorunlar yaşar" açıklamalarında bulundu.

Hayvanların Psikolojisi Nasıl Bozulur?

Bunun birçok etkeni vardır ancak en başta, doğal ortamında getirildiği koşullar, pet shoplarda yaşadıkları ortam ve sahiplenildiği evde yaşam koşulları buna en büyü etkenler arasında yer alır. Bir diğer etken ise evde yaşayan hayvanlar bir sosyallik sorunu yaşıyor. Kendi doğal ortamından ve türünden uzak olan hayvanın psikolojisinin bozulması büyük bir olasılıktır.

Ev Sahibi ve Hayvan Arasında Bir Uyum Olmalıdır

Hayvanları sosyalleşmek, kendi stresini azaltmak, evde bir ses olsun diye almak oldukça sakıncalı bir davranıştır. Zaten doğal ortamından koparılan hayvanlar, sahiplerine ilgi gösteremez. Sahibi de canı istediğinde ilgi gösterirse hayvanın psikolojisi bozulmaya gidebilir.

Aynı zamanda evcil hayvanların kısırlaştırılması da gerekmektedir. Doğal ortamlarından koparılan hayvanların çiftleşmesi de oldukça zordur. Ayrıca kısırlaştırmayla bazı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların da önüne geçilebilmektedir.