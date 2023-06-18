Patates kabuklarını asla çöpe atmayın! İşte kullanım alanları

Patatesleri soyduktan sonra kabuklarını çöpe atmak günlük hayatta yapılan yanlışlar arasında bulunuyor. Patates kabukları gümüş temizliğinden leke çıkarmaya kadar birçok alanda etkili sonuçlar çıkarıyor. İşte patates kabuklarının kullanım alanları...

PATATES KABUKLARININ KULLANIM ALANLARI NELER?

DERİ TEMİZLİĞİNDE KULLANILIYOR

Patates, kararmış gümüş ve paslı metal eşyaların yanı sıra deri ayakkabılarınızı temizlemede de kullanılabilir. Çiğ patatesin suyu, ayakkabılarınızın parlak görünmesine yardımcı olur. Eski ve yıpranmış ayakkabıları başarılı şekilde eski haline getirir.

PASLARI ÇIKARIYOR

Patates, eskimiş mutfak eşyalarındaki tamir aletlerindeki ve diğer metal araç gereçlerdeki hafif pası çıkarmak için şaşırtıcı derecede etkili bir malzemedir.

GÜMÜŞLERİ TEMİZLİYOR

Gümüş eşyalarınızı parlak tutmak için pahalı gümüş parlatma ürünleri satın almanıza gerek yok. Sıradan bir patates, etkili bir gümüş cilası işlevi görür. Patatesteki nişasta, gümüş eşyalarınızdaki lekeleri gidermeye yardımcı olur ve gümüşlerinizin parlamasını sağlar.

MUTFAKTAKİ LEKELERİ ÇIKARIYOR

Patates kabukları, temizleme alanında da kullanılabilir. Örneğin lavabo veya seramik ocaklardaki lekeleri, patatesin ıslak tarafı ile ovalayabilirsiniz. Lekeleri çıkardıktan sonra su ile durulayıp kurulayabilirsiniz.