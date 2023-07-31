1 saatte bağırsakları temizleyin! Canan Karatay'dan tuvalete çıkartan karışım

Canan Karatay tıkanmış bağırsakları 1 saatte temizleyen karışımı paylaştı. Adeta bağırsaklardaki tüm atıkları atan ve şişkinlik kabızlığı gibi yaşam kalitesini düşüren hastalıkları önleyen karışım haberde! İşte Canan Karatay'dan 1 saatte bağırsak temizleyen kür

1 saatte bağırsakları temizleyin! Canan Karatay'dan tuvalete çıkartan karışım
Canan Karatay'dan bağırsak boşaltan karışım!
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:

Bağırsaklarda biriken besin atıkları kabızlığa şişkinliğe ve mesane de çatlamaya neden olur. Tuvalete çıkmaya zorlaştıran bağırsak tıkanıklığından kurtulmanın en kolay yolunu Canan Karatay sundu. Canan Karatay önerdiği karışım yaklaşık bir saate tuvalete çıkararak tüm bağırsakları boşaltır. 

Bağırsak tıkanıklığı beraberinde stres, yorgunluk, kan zehirlenmesi, makat kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Erkenden boşaltılmadığında ciddi komplikasyonlara neden olur. 

Sindiriminizi yılan gibi yapın! Metabolizma performansınızı 2 katına çıkarıyorSindiriminizi yılan gibi yapın! Metabolizma performansınızı 2 katına çıkarıyorDiyet

Bağırsak tıkanıklığı vücuda zarar verir

İŞTE CANAN KARATAY'İN BAĞIRSAK BOŞALTAN TARİFİ

Bağırsaklardaki flora sayısı ne kadar fazlaysa o kadar hızlı çalışır. Bu yüzden bağırsakların flora sayısını artıran tarçın en sık tavsiye edilen besindir.

Bunun yanı sıra elmadaki lif ve limondaki uyarıcı bağırsakların fonksiyonunu kontrol eder. Çünkü bağırskalarda ne kadar fazla besin atığı varsa o kadar hızlı sertleşir. Sertleşmeyi önlemek ise limona düşer. 

Bağırsak tıkanıklığı ciddi hastalıklara neden olur

Canan Karatay, bir adet elmayı dilimlere bölerek 2 su bardağı suyla beraber kaynatır. İçine bir adet tarçın çubuğu ve bir adette limon sıkar.

Kalan posasını da içine ekleyin ve kaynatın. Yaklaşık 15 dakika kaynattığınız suyu bir süzgeç yardımıyla bir bardağa boşaltın. Posayı sıkın. Ardından aç karnına tüketin.

elma tarçın ve limon bağırsakları çalıştırır

Bu karışımı haftada bir kez yapın. Karışım kilo vermeye de yardımcı olur. Haftada en fazla 3 kez kilo vermek için yapın. Ancak bağırsak sorununuz varsa karışımı 15 gün yapın. Ardından 1 hafta dinlenin sonra yeniden yapın. 

elma limon tarçın karışımı bağırsakları çalıştırır

Bağırsak tıkanıklığı yaşayan kişiler bol lif tüketmeleri ve her gün 3 litre su içmeleri lazım. Karbonhidrat bağırsaklar için kötüdür. 

Son yılların en trend kilo verme yöntemi! Diyette 1 yemek kaşığı kuralıSon yılların en trend kilo verme yöntemi! Diyette 1 yemek kaşığı kuralıDiyet
# tuvalete çıkaran karışım # canan karatay # bağırsak temizleme nasıl yapılır # sağlık
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 İstanbullular o şehirlere göç ediyor
2 Bisiklet egzersizi hareketlerini yanlış yapıyoruz!
3 Ali Cabbar ile zirve oldu!
4 Atatürk "Türk nedir?" sorusuna ne cevap vermişti?
5 Türkiye'nin dev inşaat şirketi iflas etti. Kimsenin aklının ucundan geçmezdi...