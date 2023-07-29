Son yılların en trend kilo verme yöntemi! Diyette 1 yemek kaşığı kuralı

Kısa zamanda sağlıklı kilo vermek isteyenler diyette bir yemek kaşığı kuralını uyguluyor. Bir haftada yaklaşık 5 kilo veren bu trend diyet aynı zamanda bölgesel zayıflamayı da destekler. Diyette birçok kilo verme yöntemi var. Ancak uzmanlar bu durumun herkese fayda sağlamadığını vurgular. Bunun yerine diyette bir yemek kaşığı kuralı önerilir.

Diyette bir yemek kaşığı kuralını duyanlar ise şaşkın. Peki gün içinde sadece bir yemek kaşığı kadar mi yemek tüketilir? Tüm bu merak edilen detayları araştırdık.

DİYETTE 1 YEMEK KAŞIĞI KURALI NEDİR?

Uzmanlar bir yemek kuralı sayesinde az yemek tüketiminin sağladığının altını çizer. Her hangi bir şekilde besinleri kısıtlamadan ancak porsiyonlarını azaltarak tüketen bu kural sayesinde mide ve bağırsaklar rahatlar.

Az miktarda yemek tüketildiği için vücuttaki enerji depoları yenilenmek adına yağları yakar. Açlık hissini bastırmak için vücut anında harekete geçer. Tüm yağlar böylece hızla yakılır.

1 yemek kaşığı kuralı denilmesinin nedeni ise; kişinin doyacağı miktarı kaşık kaşık belirdikten sonra onun üzerine çıkmaması lazım. Bu kaşık miktarı beyne bir sinyal olarak yerleşir. Kişi istikrarlı bir şekilde tükettiklerini sınırladıkça yemek yeme ihtiyacı da azalır.

Uzmanlar gün içinde çok yemek tüketmenin bünyeye zararlı olduğu ancak birden kısıtlandığında ise bu kez sağlığı olumsuz etkilediklerini hatırlattı.

En doğru yolun ise her şeyden azar azar tüketilmesi ve saatlere yayılması tavsiye edilir. Örneğin akşam yemeğinde fasulye yemeğinden bir yemek kaşığı miktarında 10 kaşık doldurup tüketin.

Ardından bir şey tüketmeyin. Bir kaç saat sonra yine az miktarda meyve tüketin. Vücut günlük ihtiyaç duyduğu tüm mineral ve vitaminleri bul yolla elde eder.