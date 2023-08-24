ABD temsilcilerine yemek! Millet meclisinde ağırlandılar

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, ABD Temsilciler Meclisi üyelerine öğle yemeği verdi.

ABD temsilcilerine yemek! Millet meclisinde ağırlandılar

Meclis Tören Salonu'nda verilen yemeğe, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici de katıldı.


ABD heyetinde ise Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips, Victoria Spartz ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri yer aldı.


Yemek, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre yemekte, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, parlamentolar arası temasların önemi ile terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ'nün yanı sıra ticari ilişkiler, NATO, güvenlik, savunma sanayi gibi konular ve bölgesel sorunlar görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Fuat Oktay # abd # nato # pkk
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