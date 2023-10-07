Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Terörü Kaynağında Kurutma Stratejimizi Kararlılıkla Uygulayacağız!''

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongredeki konuşmasından satır başları şöyle:

''Hakka ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkes bedeniyle olmasa bile kalbiyle, ruhuyla, aşkıyla, sevdasıyla bu salondadır. Bu sevda, hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Binyılı'na yürüyüş sevdasıdır. ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teröre Dair Açıklamalar