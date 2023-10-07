Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Terörü Kaynağında Kurutma Stratejimizi Kararlılıkla Uygulayacağız!''

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Erdoğan, ''Aba altından sopa gösterenlere prim vermiyoruz. Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Terörü Kaynağında Kurutma Stratejimizi Kararlılıkla Uygulayacağız!''

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongredeki konuşmasından satır başları şöyle:

''Hakka ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkes bedeniyle olmasa bile kalbiyle, ruhuyla, aşkıyla, sevdasıyla bu salondadır. Bu sevda, hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Binyılı'na yürüyüş sevdasıdır. ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teröre Dair Açıklamalar

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK’sından FETÖ’süne, DEAŞ’ından marjinal örgütlere kadar eli kanlı canilerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kast eden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz. Bu ülkenin her bir vatandaşının, doğumundan ölümüne kadar adalet, güvenlik, eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü hizmetten en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlayacağız.
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