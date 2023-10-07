Dünya Gazze'den gelen son dakika haberini konuşuyor. Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nun başladığını duyurdu. Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan topu fırlatıldığı açıklandı. İşgal altındaki Batı Şeria'daki Hamas'ın başkan yardımcısı Salih el Aruri, silahlanma çağrısında bulundu.

'Hepimiz bu savaşta mücadele etmeliyiz, özellikle de Batı Şeria'daki direniş savaşçıları' diyen Aruri sözlerine şöyle devam etti; 'Batı Şeria bu savaşta son sözdür ve Batı Şeria'daki tüm yerleşim birimleriyle çatışmaya yol açabilir. Halkımızı operasyona katılmaya çağırıyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Hakkında Açıklama:

''Tüm Tarafları İtidale Davet Ediyoruz!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise katıldığı AK Parti kongresinde konuya dair şu ifadeleri kullandı: