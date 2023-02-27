Davutoğlu yine Perinçek'i hedef aldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Davutoğlu, yaptığı açıklamada yine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef aldı. Davutoğlu, Perinçek'in, Erdoğan ve Bahçeli ile birlikte milleti böldüğünü iddia etti.

Davutoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Yeni bir toplumsal barış siyaseti başlatmak lazım. Toplumsal barış siyaseti. Altını çizerek söylüyorum. Erdoğan Bahçeli Perinçek üçlüsü milleti böldü parçaladı. Bakın İskenderun'da söyledim. Beraberce enkazın altında kaldılar. Türkiye'de de şu anda bir ekonomi enkazı var, siyaset enkazı var.

FOREİGN POLİCY AMERİKA'NIN ADAMI DEMİŞTİ

Ahmet Davutoğlu, başbakanlık görevinden alındığında ABD Dışişlerinin yarı resmi yayın organlarından Foreign Policy dergisi "Amerika Ankara'daki adamını kaybetti" başlığıyla haber yayınlanmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 5 Mayıs 2016 tarihli derginin haberini Davutoğlu'na hatırlatmıştı.