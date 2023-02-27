Davutoğlu yine Perinçek'i hedef aldı

Davutoğlu, katıldığı televizyon programında yine Perinçek'i hedef aldı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "milleti böldüğünü" öne sürdü.

Davutoğlu yine Perinçek'i hedef aldı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Davutoğlu, yaptığı açıklamada yine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef aldı. Davutoğlu, Perinçek'in, Erdoğan ve Bahçeli ile birlikte milleti böldüğünü iddia etti. 

Davutoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Yeni bir toplumsal barış siyaseti başlatmak lazım. Toplumsal barış siyaseti. Altını çizerek söylüyorum. Erdoğan Bahçeli Perinçek üçlüsü milleti böldü parçaladı. Bakın İskenderun'da söyledim. Beraberce enkazın altında kaldılar. Türkiye'de de şu anda bir ekonomi enkazı var, siyaset enkazı var.

FOREİGN POLİCY AMERİKA'NIN ADAMI DEMİŞTİ

Ahmet Davutoğlu, başbakanlık görevinden alındığında ABD Dışişlerinin yarı resmi yayın organlarından Foreign Policy dergisi "Amerika Ankara'daki adamını kaybetti" başlığıyla haber yayınlanmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 5 Mayıs 2016 tarihli derginin haberini Davutoğlu'na hatırlatmıştı.

Perinçek, Davutoğlu'na Foreign Policy'nin başlığıyla yanıt verdiPerinçek, Davutoğlu'na Foreign Policy'nin başlığıyla yanıt verdiSiyaset
# vatan partisi # Doğu Perinçek # Ahmet Davutoğlu # Gelecek Partisi
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