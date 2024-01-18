Mevlüt Çavuşoğlu Ulusal'a konuştu! "Hazırız ve kararlıyız"

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Ulusal'dan Seda Anık'a konuştu. Çavuşoğlu, açıklamasında yerel seçimlere AK Parti olarak hazır olduklarını belirtti. Çavuşoğlu şunları söyledi:

- Antalya'da açıklandı biliyosunuz. Geçen haftalarda yaklaşık bi 10 gün önce İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehir ve il belediye başkanı adaylarımız açıklanmıştı. Şimdi geri kalan tüm illerin büyükşehirlerin adayları da açıklanıyor, hayırlı uğurlu olsun. Her 2 törende gerçekten büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, adeta bir şölen havasında geçiyor. Çünkü hazırız ve kararlıyız...

- Yerel yönetimler biliyosunuz AK Parti'nin uzmanlık alanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından, Türkiye liderliğine yola çıkması ve belediyecik anlayışını son 23 yılda tüm hepimize çok iyi şekilde aşılamasıyla birlikte, AK Parti bile diyecek anlayış içinde ülkemizin büyük şehirlerine, tüm şehirlerine, küçük şehirler de dahil olmak üzere hizmet yaptık.

- Geçen seçimde maalesef İstanbul'u ve Ankara'yı kaybettik ama kaybeden aslında o şehirdeki yaşayan vatandaşlarımız oldu. İstanbul'un hali ortada. Antalya'ya hiçbir hizmet yapılmadı 5 sene içinde. Yani biz burda onu kötülemek, bunu kötülemek için söylemiyoruz. Gerçekten hizmet yapılmadı. Keşke yapsalardı.

- Örneğin, Antalya'da biz belediyelere, CHP belediyelerine de ne zaman bizden bir talepte bulundularsa o talebi karşıladık. Böyle bi mazeretleri de yok ama hizmet anlayışları çok farklı. O yüzden şehirlerimiz geri gitti. Ankara'da aynı şekilde maalesef büyük bir geriye gidiş var. Bu açığı kapatmak için tabi çok çalışmamız lazım. Halkın teveccühünü alıp, halkımıza gidip teveccühlerini alabilmek için çalışıcağız. Aldıktan sonra da belediye başkanlarımızın çalışmalarını destekliyeceğiz ve inşallah güzel hizmetler yapacağız. Yereldeki hizmet doğrudan vatandaşa giden hizmettir. Dolayısıyla çok önemsiyoruz bunu.