Mustafa Destici'den DEM Parti'ye Hazine Yardımına Tepki

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'ye Hazine'den yardım verilmesini eleştirdi. Destici, "700 milyon lira terör örgütünü daha iyi savunsun diye mi veriliyor?" sorusunu yöneltti. Desteici, hem emekli milletvekili hem de milletvekili maaşı alınmasını da eleştirdi.

Mustafa Destici'den DEM Parti'ye Hazine Yardımına Tepki
Editör: Seda Akyüz
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da basın mensupları ile bir araya geldi.

Mustafa Destici, partilerin Hazine'den yüksek rakamlar aldığını belirtti, DEM Parti'ye yardım verilmesine tepki gösterdi.

- Önümüzde seçim var, siyasi partilere yapılan 7 milyar liralık hazine yardımı var. Bu para yatacak, bu paranın 700 milyonluk kısmı PKK’nın partisine gidecek. Terör örgütünün partisine 700 milyon veriliyor, neden?! Terör örgütünü daha iyi savunsun diye mi? Devlet daha iyi bölücülük yapsın diye veriyor bu parayı, cebine para koyuyoruz! Parayı alanların sesi çıkmıyor. Bunun değişmesi lazım. Başka ülkelerde böyle bir para verilmiyor. Biz onlardan ekonomik olarak kötüyüz ama biz bu parayı nasıl veriyoruz?

Mustafa Destici, hem emekli milletvekili hem de milletvekili maaşı alınmasını da eleştirdi. Destici, "Bir kere çalışıp maaş almayı hakkaniyetli bulmuyorum. Faal olarak çalışırken alınmasını doğru bulmuyorum." dedi.

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