Yalova'da seçim usulsüzlüğü: CHP'li başkandan skandal hareket

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde oy verme işlemi sırasında skandal bir olay yaşandı. Çınarcık'ta dışardan getirilen ve oy kullanılan zarfların sandığa atıldığı tespit edilirken, tutanak tutuldu. Sandığa iki zarf atan kişinin Çınarcık Eski CHP İlçe Başkanı Mustafa D.'nin olduğu belirlendi.

Yalova'da seçim usulsüzlüğü: CHP'li başkandan skandal hareket
Son Güncelleme:

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

Oy kullanma işlemi tüm yurtta devam ederken Yalova'nın Çınarcık skandal bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çınarcık'ta bir kişinin sandığa "iki zarf" attığı tespit edilmesi üzerine sandık kurulu tarafından tutanak tutuldu. Sandığa iki zarf atan kişinin Çınarcık Eski CHP İlçe Başkanı Mustafa D. olduğu belirlendi. 

# oy verme # oy verme işlemi # chp # yalova
Sinan Oğan oyunu kullandı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı Muharrem İnce oyunu kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Çok Okunanlar
1 YSK'dan ilk açıklama
2 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı
3 Dışardan getirilen oylar sandığa atıldı
4 Akçakale'de oy kullanma tartışması
5 Sinan Oğan oyunu kullandı