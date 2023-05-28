Yalova'da seçim usulsüzlüğü: CHP'li başkandan skandal hareket

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

Oy kullanma işlemi tüm yurtta devam ederken Yalova'nın Çınarcık skandal bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çınarcık'ta bir kişinin sandığa "iki zarf" attığı tespit edilmesi üzerine sandık kurulu tarafından tutanak tutuldu. Sandığa iki zarf atan kişinin Çınarcık Eski CHP İlçe Başkanı Mustafa D. olduğu belirlendi.