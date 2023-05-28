Yalova'da seçim usulsüzlüğü: CHP'li başkandan skandal hareket
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde oy verme işlemi sırasında skandal bir olay yaşandı. Çınarcık'ta dışardan getirilen ve oy kullanılan zarfların sandığa atıldığı tespit edilirken, tutanak tutuldu. Sandığa iki zarf atan kişinin Çınarcık Eski CHP İlçe Başkanı Mustafa D.'nin olduğu belirlendi.
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.
Oy kullanma işlemi tüm yurtta devam ederken Yalova'nın Çınarcık skandal bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çınarcık'ta bir kişinin sandığa "iki zarf" attığı tespit edilmesi üzerine sandık kurulu tarafından tutanak tutuldu. Sandığa iki zarf atan kişinin Çınarcık Eski CHP İlçe Başkanı Mustafa D. olduğu belirlendi.
Yalova'da bir şahsın sandığa "iki zarf" atması hadisesiyle ilgili sandık kurulu tarafından tutanak tutulmuştur.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 28, 2023
Sandığa iki zarf atan şahsın Çınarcık eski CHP ilçe başkanı Mustafa D. olduğu tespit edilmiştir.
Sandık döküm sırasında rastgele çekilen bir zarf imha edilecektir.⬇️ pic.twitter.com/xRIU5EI6xK