27. Bertiz Güreş Turnuvası tamamlandı

Meydanlarda kıyasıya mücadelenin sürdüğü Bertiz Boyalı Güreş Turnuvası tamamlandı. Hem bölge güreşçileri, hem de kulüp güreşçilerinin kıyasıya mücadelesine sahne olan güreş müsabakaları, depremde hayatını kaybeden güreşçiler anısına düzenlendi.

27. BERTİZ GÜREŞ TURNUVASI TAMAMLANDI

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, müsabakaların önemini anlattı. Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya çok sayıda sporcu katıldı.