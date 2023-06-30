Barcelona Sportif Direktörü Deco Arda Güler transferini noktalamak için İstanbul'da!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i kadroda görmek istediklerini açıkladı. Barcelona transfer için harekete geçti. Sportif Direktör Deco'nun ,Arda Güler’in transferi için İstanbul'a geldiği belirtildi.



"Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz" diyen Barcelona Başkanı Laporta, "Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı. Laporta, yaptığı açıklamada Deco'nun transferi tamamlama hedefiyle İstanbul'a geldiğini bildirdi.



Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Arda Güler ile Barcelona'nın dışında Real Madrid, Sevilla, Milan, Dortmund, Ajax gibi kulüpler de ilgileniyor.