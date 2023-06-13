Batı Asya Futbol Federasyonu Şampiyonası başladı

Batı Asya Futbol Federasyonu Şampiyonası kapsamında Umman Milli Takımı ile Lübnan Milli Takımı Irak'ın başkenti Bağdat'taki Medine Uluslararası Stadyumu'nda karşılaştı.

Batı Asya Futbol Federasyonu Şampiyonası başladı
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Batı Asya Futbol Federasyonu Şampiyonası kapsamında Irak Milli Takımı ile Ürdün Milli Takımı Irak'ın başkenti Bağdat'taki Medine Uluslararası Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Ürdün takımının oyuncuları Amin Shanainech (17) ve Reziq BaniHani (20), rakipleri Muntadher Jebur (11) ve Zaid Tahseen (4) ile mücadele etti.

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